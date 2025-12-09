В Баренцевом море обнаружили неизвестное захоронение радиоактивных отходов

Также удалось впервые за почти 20 лет поисков установить точное местоположение двух затопленных судов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" обнаружило в заливе Течений Баренцева моря неизвестное ранее захоронение радиоактивных отходов. Также удалось впервые за почти 20 лет поисков установить точное местоположение двух затопленных судов с радиоактивными отходами на борту, сообщает пресс-служба Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

"Специалисты определили точные координаты затопления баржи "Никель", находящейся в районе острова Колгуев (Баренцево море) с 580 т радиоактивных отходов на борту, а также обнаружили неизвестное ранее комплексное захоронение радиоактивных отходов в заливе Течений", - говорится в сообщении.

Также ученым удалось определить точное местоположение "Лихтера-4", затопленного в 1988 году в заливе Течений с грузом радиоактивных отходов и двумя реакторами с выгруженным ядерным топливом атомной подлодки К-22 на борту, а также провести частичное радиационное обследование судна и района его затопления.

Кроме того, ученые провели плановое радиационное обследование атомной подводной лодки К-27 и подтвердили сохранность ее защитных барьеров, препятствующих выходу радиоактивности в окружающую морскую среду. Были проведены исследования прибрежного района залива Степового, где планируется разместить подводную станцию постоянного радиационного мониторинга для обеспечения непрерывного контроля состояния двух реакторов К-27. Полученные данные позволили выбрать оптимальную площадку для размещения берегового блока станции.

Во время экспедиции ученые также выполнили масштабные поисковые работы в районе Новоземельской впадины с целью обнаружения контейнеров и судов с твердыми радиоактивными отходами, затопленных с 1967 по 1991 годы, что позволило уточнить расположение захоронения радиоактивных отходов. Намечены полигоны для поисковых работ в 2026 году. На сегодняшний день точное местоположение девяти судов с радиоактивными отходами, затопленных в Новоземельской впадине, остается неизвестным.

Помимо Курчатовского института и Института океанологии РАН, в экспедиции приняли участие организации, специализирующиеся в области проведения подводно-технических работ, включая центр подводных исследований Русского географического общества и МЧС России в лице Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.