Путин встретился в Кремле с главой РАН Красниковым

Глава академии представил президенту доклад

Глава Российской академии наук Геннадий Красников и президент РФ Владимир Путин © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял в своем кремлевском рабочем кабинете главу Российской академии наук Геннадия Красникова. Руководитель РАН представил ему доклад о работе академии.

"Сегодня общее собрание было в виде научной сессии?" - поинтересовался Путин у Красникова, открывая встречу, и получил подтверждение.

Общее собрание РАН было посвящено реализации поручений президента РФ в области технологического лидерства. Этой же теме посвящен доклад руководителя академии.