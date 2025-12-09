Путин встретился в Кремле с главой РАН Красниковым
17:58
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял в своем кремлевском рабочем кабинете главу Российской академии наук Геннадия Красникова. Руководитель РАН представил ему доклад о работе академии.
"Сегодня общее собрание было в виде научной сессии?" - поинтересовался Путин у Красникова, открывая встречу, и получил подтверждение.
Общее собрание РАН было посвящено реализации поручений президента РФ в области технологического лидерства. Этой же теме посвящен доклад руководителя академии.