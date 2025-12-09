Разработанные физиками РАН атомные оптические часы увеличат точность ГЛОНАСС

Президент академии Геннадий Красников отметил, что точность можно увеличить до 10 в минус 17-й и 18-й степени

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук (РАН) разработал атомные оптические часы, которые могут на порядок увеличить точность навигационной системы "ГЛОНАСС". Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Отделение физических наук - тоже фундаментальное достижение - атомные оптические часы, основанные на атомах тулия. Там есть такие свойства определенные, которые позволяют их использовать, чтобы гасить погрешности магнитных и электрофизических полей. И у нас получается высочайшая точность - 10 в минус 16-й степени. Но главное, что это возимые часы, транспортные, их можно в космос направлять, и сегодняшние ГЛОНАСС-системы всего на два-три порядка хуже", - сказал Красников.

По его словам, если разместить данные часы на спутнике в космосе, то сразу же на порядок увеличится точность позиционирования системы "ГЛОНАСС". При этом дальше можно увеличить точность до 10 в минус 17-й и 18-й степени - это мировой уровень, отметил Красников.