Институт РАН разработал систему управления роем беспилотников

По словам главы РАН Геннадия Красникова, российская разработка превосходит мировые аналоги

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Институт Российской академии наук (РАН) разработал децентрализованную систему управления роем беспилотников или группой роботов, превосходящую мировые аналоги. Об этом заявил глава РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Тоже еще одна такая интересная работа, это отделение нанотехнологий и информационных технологий. Это методы децентрализованного избегания такого столкновения, когда у нас группа мобильных агентов. То есть это обычно важно, когда рой беспилотников или достаточно много у нас роботов. Здесь не центральное, а децентрализованное управление происходит. То есть, опираясь лишь на локальные наблюдения, локальные коммуникации, разработаны уникальные алгоритмы, которые позволяют им между собой реагировать, избегать столкновения, и показывает наше сравнение, что это превосходство над мировыми аналогами", - сказал Красников.

По его словам, работа выполнена федеральным исследовательским центром "Информатика и управление" РАН.