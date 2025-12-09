Прогнозируемые магнитные бури пока не начались

Магнитосфера Земли не только не стала возмущенной, она даже не вышла из спокойного состояния, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Прогноз о начале магнитных бурь 9 декабря пока не подтвердился, геомагнитные индексы находятся в зеленой зоне. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Данные мировых прогностических центров обещали на сегодняшний день магнитные бури, да еще временами и сильного уровня. Это было как во вчерашнем прогнозе, так и в сегодняшнем, однако день уже близок к завершению, а ни о каких магнитных бурях речь пока не идет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что магнитосфера Земли не только не стала возмущенной, она даже не вышла из спокойного состояния.

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали, что 9-10 декабря прогнозируются сильные магнитные бури, вызванные приходом к Земле выброса плазмы после вспышки М8.1, произошедшей 6 декабря. Причем вероятность магнитной бури 9 декабря составляла 96%.