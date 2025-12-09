Количество сильных солнечных вспышек выросло до девяти

Наиболее мощная за 9 декабря вспышка произошла около полуночи

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Количество вспышек предпоследнего класса (М) увеличилось до девяти 9 декабря. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"9 декабря в 11:05 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S12W46) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 17 минут. <…> В 18:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S13W52) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 32 минуты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось еще о семи вспышках класса М. Самая сильная за день вспышка (М3.1) произошла около полуночи. Часть была зарегистрирована в крупнейшем в году комплексе пятен, который состоит из областей 4294, 4296 и 4298.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.