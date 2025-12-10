В России научились использовать ракушки для очистки воды от тяжелых металлов

Технология также позволяет утилизировать отходы, которые производят фермы по выращиванию моллюсков

БАРНАУЛ, 10 декабря. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова разработали экономичный и экологичный метод переработки раковин виноградных улиток в эффективный сорбент для очистки воды от тяжелых металлов. Технология позволяет утилизировать отходы ферм по выращиванию моллюсков и получать востребованный материал для водоочистки, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

"В настоящее время в России появились хозяйства, специализирующиеся на выращивании моллюсков. В результате их деятельности образуются отходы в виде панцирей, которые не находят практического применения. В этой связи использование панцирей ракообразных и моллюсков для получения сорбентов представляет собой актуальную задачу", - говорится в патенте.

Суть метода заключается в последовательной термообработке и ультразвуковой очистке измельченных раковин. Сырье смешивают с водой в соотношении, нагревают до 90-100 градусов при постоянном перемешивании, а затем обрабатывают ультразвуком частотой 40 кГц. Полученный материал сушат при естественных условиях.

Ключевым преимуществом новой технологии является отказ от энергоемкой электрохимической обработки, используемой в существующих аналогах. Это позволяет исключить риск коррозии оборудования, выделения вредных газов (таких как хлор или диоксид серы) и значительно сокращает время производства - с нескольких часов до примерно одного часа. Кроме того, метод обеспечивает высокий выход готового продукта (не менее 90%) и его сорбционную емкость - не менее 50 мг тяжелых металлов на грамм материала.

Разработка решает две задачи: утилизацию отходов моллюсковых хозяйств и производство недорогого, эффективного сорбента для фильтрации воды. Полученный материал представляет собой чешуйки светло- или темно-коричневого цвета, нерастворимые в воде и органических растворителях. Эффективность очистки воды от соединений металлов с его использованием составляет не менее 80%.