Изменения в почвах Арктики оценили после восстановления растительности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Восстановление растительности в экосистемах Арктики приводит к накоплению углерода и увеличению микробной активности почв, что ускоряет цикл углерода в таких системах. К такому выводу пришли ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ), сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

Изучение изменений органического вещества в почвах арктических песчаных дюн проводили ученые ТюмГУ совместно с коллегами из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Научно-технологического университета "Сириус" и Геттингенского университета им. Георга Августа из Германии. Они исследовали естественный песчаный массив в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, представляющий собой безлесный участок передвигающихся песчаных дюн и поросшие лесом стабилизированные дюны. В результате были даны оценки естественной сукцессии - последовательной закономерной смены одного сообщества другим на определенном участке среды.

"Арктика является наиболее уязвимым биомом планеты в условиях глобальных климатических изменений. Значительные пространства Западно-Сибирской Арктики в настоящее время деградированы в результате освоения месторождений нефти и газа и перевыпаса домашних северных оленей. В этом аспекте результаты анализа закономерностей накопления органического углерода в арктических почвах и эмиссии углекислого газа во время растительных сукцессий имеют важное значение для моделирования будущих изменений климата и ответных реакций экосистем", - сообщил директор научно-исследовательского института экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ Андрей Соромотин.

Выяснилось, что поток углекислого газа из почвы в ходе растительной сукцессии увеличивается. Таким образом, из-за повышения микробной активности в почвах и в ответ на глобальные изменения цикл углерода в арктических системах ускоряется - углерод быстрее накапливается, но в то же время и быстрее минерализуется. Скорость накопления органического углерода во время растительной сукцессии на арктических песчаных дюнах составляла 0,1-0,2 г/кг за десятилетие. В сравнении с другими экосистемами, более южными, эти скорости небольшие, но важен факт вклада арктических экосистем в секвестрацию углерода - процесс улавливания и долговременного хранения углекислого газа. Распространенность и масштабность арктических экосистем приводят к значимым изменениям на глобальном уровне, добавляют ученые. Кроме этого, выяснилось, что происходит усложнение растительных сообществ, в результате сукцессии формируется типичный зональный северотаежный лес.

Исследования проводились при поддержке гранта Российского научного фонда "Лишайниковый покров тундры: факторы формирования и технологии восстановления при перевыпасе домашних северных оленей" и правительства Тюменской области. Результаты опубликованы в журнале "Сatena".