Изобретен эффективный способ создания магнитной керамики для медицины

Магнитные материалы из полых микросфер используют в технологиях поглощения электромагнитного излучения, в энергетике, магнитно-резонансной томографии

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 10 декабря. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Китая разработали более эффективный способ получения высокомагнитной керамики из полых сфер для энергетики и медицины, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ. Уникальная методика позволяет "настраивать" высокие магнитные свойства так, чтобы снизить энергозатраты при их производстве.

Магнитные материалы из полых микросфер используют в технологиях поглощения электромагнитного излучения, в энергетике, магнитно-резонансной томографии (МРТ). Существующие методики получения таких материалов или сложны в производстве, или приводят к потере ферромагнитных свойств готовых изделий.

"Предложенный нами подход основан на двухступенчатой процедуре изготовления высокомагнитных материалов. <...> Благодаря уникальной структуре наших порошков удается сохранить высокие магнитные свойства в готовых керамических объемных образцах", - сказал один из авторов исследования, доцент отделения электроэнергетики и электротехники ТПУ Иван Шаненков.

Он отметил, что увеличение намагниченности насыщения готовых материалов возможно при добавлении кобальта. Полученный в итоге продукт (феррит кобальта) как в виде порошка, так и в виде готовой керамики продемонстрировал очень высокую намагниченность насыщения (до 101 А м2/кг). "Что примечательно - нам удалось избежать существенного снижения плотности объемных изделий, а значит и магнитных свойств. Относительная плотность конечных материалов составляет не менее 92 %", - добавил ученый.

Предложенная методика позволит синтезировать многокомпонентные высокомагнитные керамические материалы с улучшенными магнитными свойствами и снизить энергозатраты при ее производстве.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Materials Characterization.