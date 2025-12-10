МГТУ им. Баумана запускает производство оптоволокна для высокоточных сенсоров

Важную роль в запуске и наладке башни вытяжки сыграли специалисты из Института радиотехники и электроники РАН

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Специалисты МГТУ им. Баумана запускают на базе кампуса этого московского вуза серийное производство специального оптоволокна, используемого при разработке сенсорных, лазерных и высокоточных измерительных систем. Для его изготовления в Квантум-парке МГТУ им. Баумана была размещена башня вытяжки высотой 15 м, сообщила ТАСС пресс-служба вуза.

"Эта башня вытяжки не уступает по техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам. Ввод в эксплуатацию и запуск состоялся в условиях санкционных ограничений, что подчеркивает способность МГТУ обеспечивать критически важные технологические процессы собственными силами", - сообщил начальник лаборатории волоконно-оптических систем НОЦ "Фотоника и ИК-техника" МГТУ им. Баумана Алексей Пнев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Башни вытяжки представляют собой специализированные промышленные установки, в которых заготовка из стекла нагревается до температуры размягчения, после чего материал вытягивается в волокно толщиной до сотен микрон. Автоматизированные системы управления контролируют температуру, скорость вытяжки, геометрию волокна и параметры защитного покрытия.

Как отмечается в сообщении, важную роль в запуске и наладке этой башни вытяжки для производства специального оптоволокна сыграли специалисты из Института радиотехники и электроники РАН. Их сотрудничество с МГТУ позволило достичь высокого уровня компетенций для создания отечественных аппаратных и программных решений в данной области.

По словам представителей вуза, специальное оптическое волокно в коммерческих объемах сегодня производят лишь несколько российских организаций. Появление собственной башни вытяжки в МГТУ позволит ежегодно выпускать несколько тысяч километров специального волокна, что необходимо для развития отечественной оптической промышленности и обеспечения технологического суверенитета.