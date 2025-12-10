В ТУСУР разработали систему высокочастотной синхронизации для синхротрона "Сила"

Разработка является частью стенда системы автоматизации и управления ускорителем

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали прототип системы высокочастотной синхронизации для синхротрона "Сила". Разработка является частью стенда системы автоматизации и управления ускорителем, сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые ТУСУР создали прототип системы на 4 канала высокочастотной синхронизации, в составе которого изготовлены более 20-и прототипов вновь разработанных устройств, провели испытания и эксперименты на реальном оборудовании", - говорится в сообщении.

По словам заведующего научно-исследовательской лаборатории электромагнитных измерений радиотехнических систем Анатолия Трубачева, которые приводятся в сообщении, работа по созданию прототипа длилась около года. "За это время был выполнен полный цикл работы: от проектирования и архитектурной работы до сборки. Нужно было создать не просто надежную систему ВЧ-синхронизации, но реализовать ее с возможностью стыковки с большим количеством оборудования, которое разрабатывают другие участники мегапроекта", - сказал он.

В настоящее время комплект оборудования, который составляет одну из систем инженерного обеспечения ускорительного комплекса, направлен заказчику для проведения испытаний.

"Сила" (синхротрон-лазер) - проект, который разрабатывается на базе Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова, входящего в состав Курчатовского института. Он представляет собой накопительное кольцо и рентгеновский лазер на свободных электронах, созданные в общей инфраструктуре и базирующиеся на едином линейном ускорителе с энергией электронов 6 ГэВ. С помощью исследований на этой установке, как рассчитывают ученые, можно будет совершить прорыв в био- и нанотехнологиях, научном материаловедении. Мощность объекта строительства составит более 189,4 тыс. кв. м, срок ввода в эксплуатацию - 2033 год. Работы по строительству синхротрона будут идти в подмосковном наукограде Протвино.