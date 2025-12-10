Пять международных сетей ядерного образования подписали соглашение о сотрудничестве

От имени региональной сети STAR-NET, объединяющей 14 университетов России и стран СНГ, соглашение подписал ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и президент STAR-NET Владимир Шевченко

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между пятью международными сетями ядерного образования подписано в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене. От имени региональной сети "Образование и подготовка специалистов в области ядерных технологий" (STAR-NET), объединяющей 14 университетов России и стран СНГ, соглашение подписал ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и президент STAR-NET Владимир Шевченко, сообщили ТАСС в ядерном университете.

STAR-NET, Азиатская сеть образования в области ядерных технологий, Латиноамериканская сеть образования в области ядерных технологий, Европейская сеть ядерного образования, а также Международная академия ядерной науки и техники договорились об обмене передовым опытом, ресурсами и возможностями для наращивания потенциала эффективного ядерного образования.

НИЯУ МИФИ является лидером Консорциума опорных вузов госкорпорации "Росатом", который объединяет 22 ведущих университета России.

Региональная сеть "Образование и подготовка специалистов в области ядерных технологий" (STAR-NET) учреждена в сентябре 2015 года как ассоциация в соответствии с австрийским законом об ассоциациях с международным участием. Объединяет 14 вузов из 8 стран. В рамках сети развивается образовательная платформа STAR-NET LMS, которая насчитывает на сегодняшний день более 1 200 пользователей из 18 стран.