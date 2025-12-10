Разработана технология искусственных гнезд-инкубаторов икры

Разработка позволяет восстанавливать популяцию редких видов рыб

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ученые из Мурманской области разработали технологию искусственных гнезд-инкубаторов икры, которая позволяет восстанавливать популяцию редких видов рыб. За четыре года проекта удалось вырастить 100 тыс. мальков кумжи и семги, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В 2021 году "Кольская горно-металлургическая компания" (входит в "Норникель") совместно с Институтом биологии Карельского научного центра РАН запустила научно-исследовательские работы по апробации технологий и устройств для воспроизводства ценных промысловых видов рыб. Разработчики запатентовали более десяти различных модификаций гнезд-инкубаторов икры кумжи и семги. Устройства апробированы на реках Монча, Тиханка, Кумужья и Умба. К 2025 году инкубировано около 100 тыс. мальков, которые успешно вышли в реку", - говорится в сообщении.

По подсчетам ученых, эффективность выращивания мальков из икры относительно обычного нереста увеличилась на 85-95%.

В дальнейшем Кольская горно-металлургическая компания планирует масштабировать отработанные технологии и устройства на реках Арктической зоны России, особенно на урбанизированных территориях, где численность лососевых рыб была сокращена или утеряна, рассказали в пресс-службе РЭО.

Проект победил на Зеленой премии - 2025 в номинации "Устойчивые практики агропромышленном комплексе".