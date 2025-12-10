В Швейцарии предложили перевести Уран и Нептун в число "каменистых гигантов"

Астроном из Цюрихского университета Лука Морф назвал примитивной текущую систему классификации планет-гигантов

Редакция сайта ТАСС

Планета Нептун © NASA via AP

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Швейцарские планетологи открыли теоретические свидетельства того, что недра Нептуна и Урана содержат в себе существенные количества каменистых горных пород, что отличает их от других гигантских планет Солнечной системы. Это говорит в пользу их выделения в отдельный класс миров, который ученые назвали "каменистыми гигантами", сообщила пресс-служба Цюрихского университета.

"Текущая система классификации планет-гигантов очень примитивна, что связано с отсутствием у нас точных сведений о структуре и составе Нептуна и Урана. Существующие теоретические модели их недр основаны на базе большого числа допущений, а эмпирические модели слишком просты. Мы объединили плюсы и того, и другого подхода и создали пока самые точные модели недр этих планет", - заявил астроном из Цюрихского университета (Швейцария) Лука Морф, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают Морф и профессор Цюрихского университета (Швейцария) Равит Хелед, Уран и Нептун представляют собой самые слабо изученные планеты-гиганты на окраинах Солнечной системы, которые были открыты еще в 1781 и 1846 году немецкими астрономами Вильямом Гершелем и Иоганном Галле. В последние годы интерес к их изучению особенно сильно возрос, что связано с открытием нескольких сотен экзопланет со схожими размерами и массой.

Обе этих планеты были изучены с относительно близкого расстояния лишь в рамках миссии "Вояджер-2" в 1986 и 1989 году, из-за чего у планетологов почти нет прямых эмпирических данных о составе этих планет, их структуре и истории формирования. Более того, недавние исследования показывают, что некоторые уникальные особенности этих планет-гигантов, в том числе необычная структура магнитного поля Урана, могут на самом деле быть кратковременными аномалиями.

Для построения более точного образа этих миров, а также раскрытия истории их формирования, швейцарские планетологи объединили все известные сведения о свойствах Нептуна и Урана, полученные "Вояджером-2" и наземными телескопами, и разработали на их базе математическую модель, описывающую структуру, химический состав и ключевые физические параметры недр этих дальних планет Солнечной системы.

Проведенные при ее помощи расчеты показали, что Уран и Нептун состоят не только из гелия, водорода и водяного льда, но и каменистых горных пород, на долю которых приходится от 3% до 61% массы планет, а также экзотической "ионной воды", чье движение порождает планетарное магнитное поле. Это отличает Нептун и Уран от других гигантов Солнечной системы и указывает на то, что их следует выделить в отдельный класс "каменистых гигантов", обладающих уникальной структурой и механизмом генерации магнитного поля. Последующие роботизированные миссии к этим дальним мирам, как надеются астрономы, помогут проверить эту гипотезу.