Найдены древнейшие в Европе следы костра возрастом 400 тыс. лет

Ученые совершили это открытие при раскопках в одном из глиняных карьеров, расположенных в окрестностях деревни Барнэм

Редакция сайта ТАСС

© Carl Court/ Getty Images

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Антропологи обнаружили в английском графстве Суффолк пока самые древние в истории Европы следы костра, который был разожжен первыми обитателями Европы около 400 тыс. лет назад. Возраст предыдущей самой древней находки такого рода составлял всего 50 тыс. лет, сообщила пресс-служба Британского музея.

"Люди, которые разожгли первый в истории Британии огонь, скорее всего, были ранними неандертальцами, на что указывают особенности морфологии окаменелостей, найденных в графстве Кент в отложениях той же эры, а также в испанской пещере Атапуэрка. Из останков местных неандертальцев коллегам даже удалось выделить древнюю ДНК", - пояснил профессор Национального исторического музея (Великобритания) Крис Стингер, чьи слова приводит пресс-служба Британского музея.

Ученые совершили это открытие при проведении раскопок в одном из глиняных карьеров, расположенных в окрестностях деревни Барнэм в северных регионах английского графства Суффолк. В ледниковую эру этот регион Англии находился на небольшом расстоянии от кромки ледовой шапки, чьи периодические наступления и отступления оставили множество каналов и отложений осадочных пород.

Изучая прослойки на дне одного из подобных каналов, сформировавшихся около 400 тыс. лет назад, ученые обнаружили множество артефактов человеческого происхождения, в том числе обломки орудий труда, а также фрагменты пирита, серосодержащей горной породы. Этот минерал почти не встречается в данном регионе Великобритании, однако при этом он до сих пор используется некоторыми племенами аборигенов Австралии в качестве кресала для огнива.

Это соображение заставило ученых искать возможных следы костров в Барнэме, для чего ученые проанализировали состав и физические свойства темных отложений грунта, найденных рядом с артефактами, а также изучили эти почвы при помощи ИК-спектроскопов. Этот анализ указал на то, что часть данной стоянки древних неандертальцев многократно подвергалась нагреву до 400-600 градусов Цельсия на протяжении четырех и более часов, причем в почве присутствовал характерный набор органических соединений, возникающих в результате горения растений.

В прошлом, как отмечают ученые, антропологам удавалось находить аналогичные артефакты и связанные с ними кострища на стоянках неандертальцах во Франции, чей возраст составлял около 50 тыс. лет. Их обнаружение в Барнэме отодвигает время появления первых костров в Европе на 350 тыс. лет в прошлое, и говорит о том, что огонь и постоянные кострища играли важную роль в выживании древних обитателей субконтинента в суровом климате ледниковой эры.