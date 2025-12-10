В Петербурге стартует международный конгресс по ядерной медицине

Одним из основных блоков мероприятия станет кадровое обеспечение ядерной медицины и радиофармации

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. IV Конгресс с международным участием по ядерной медицине "Ядерная медицина-2025", посвященный 80-летию атомной промышленности, пройдет 11-13 декабря в Санкт-Петербурге. Обширная программа мероприятия охватывает все направления отрасли - от производства радиоизотопной продукции и синтеза радиофармацевтических препаратов до клинического трансфера, радионуклидной диагностики, отмечают организаторы.

В первый день проведения конгресса состоится секция "Технологии производства радионуклидов медицинского применения: статус и перспективы развития". Там представят ряд докладов от ведущих отраслевых научно-исследовательских и производственных компаний.

Кадровое обеспечение ядерной медицины и радиофармации станет одним из основных блоков мероприятия - планируется проведение трех секций, посвященных этому вопросу. На круглом столе ведущие эксперты обсудят особенности подготовки радиофармацевтов, специфику и междисциплинарность требуемых от них знаний, имеющиеся программы обучения в ведущих образовательных учреждениях и др. На круглом столе "Телемедицина, как инструмент повышения доступности радионуклидной терапии" расскажут об эффективной модели интеграции телемедицины в ядерную медицину.

Во второй день мероприятия на секции "Научные и клинические возможности использования Tb-161 в ядерной медицине" российские и зарубежные участники поделятся опытом и обсудят перспективы использования терапевтических радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП) на основе изотопа тербия-161. В секции планируется участие ведущих специалистов России, Индии, ЮАР, Швейцарии.

Генеральным партнером конгресса выступает АО "Росатом наука" (управляющая компания Научного дивизиона госкорпорации "Росатом").

"Росатом" входит в топ-5 мировых производителей медицинских изотопов, поставляя изотопную продукцию в 50 стран мира. Ежегодно с ее помощью проводится 2,5 миллиона медицинских процедур по всему миру. "Росатом" уже заместил ряд критически важных импортных препаратов. Например, налажено производство российского генератора технеция-99m для диагностики тяжелых заболеваний (ранее его закупали во Франции) и препарата на основе йода-131 для лечения заболеваний щитовидной железы (ранее поставлялся из Польши).