В России создали первый энциклопедический словарь по биоэтике

В редколлегию издания вошли ведущие эксперты по биоправу

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) инициировали издание первого в России научно-исследовательского энциклопедического словаря по биоэтике, куда вошло уже 300 терминов. Его издание планируется в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В мировой практике есть издания по глобальной, европейской биоэтике, это направление поддерживается ЮНЕСКО, с которой Россия активно сотрудничает. Однако в нашей стране пока не издавались энциклопедии, которые бы представили правовую биоэтику как междисциплинарное направление.

"В редколлегию издания вошли ведущие эксперты в области биоправа и биоэтики, представляющие научные школы Новосибирска, Красноярска, Челябинска, Екатеринбурга, Томска и Москвы.

Планируется, что книга будет опубликована в 2026 году в одном из крупных столичных издательств, специализирующихся на научных изданиях по подобной тематике, будет доступна как печатная, так и электронная версии", - рассказали в пресс-службе.

Исследование и издание словаря было поддержано грантом Российского научного фонда. Правовая биоэтика соединяет три блока - права человека в этой сфере, биомедицину и этику медицинских исследований, этику поведения медицинских работников. "Таким образом, наше издание предназначено не только для профессионального сообщества - медиков, но и для юристов, философов, участников этических комитетов", - приводит пресс-служба слова Игоря Кравеца, главного научного сотрудника Института философии и права НГУ.

В основной состав редколлегии словаря вошли около 20 исследователей четырех научных школ - уральской, сибирской, красноярской и московской.

В словарь вошли несколько больших разделов: теория и истории биоэтики, соотношение с правами человека; биомедицина и отрасли права; биоэтика и правоприменительная практика; биоэтика и здравоохранение; нейроэтика и нейроправа человека. Разработана структура каждого термина, она включает понятийный уровень, то есть определение, информацию о научной дискуссия о концепте или теории, лежащей в основе термина. Для подготовки словаря используются материалы ЮНЕСКО, доклады, результаты деятельности биоэтических комитетов и научные исследования.

"По итогам планируется подготовить три блока предложений по совершенствованию законодательства в области биоправа и биомедицины. Первый - это предложение в законодательство об охране здоровья граждан. Второй блок, вытекающий из него, - это законодательство об обязательном медицинском страховании. Третий блок - это так называемое смежное законодательство о правовом статусе лиц, участвующих в различных биомедицинских исследованиях, практике создания этических комитетов, реализации прав в области биомедицины", - уточнили в НГУ.