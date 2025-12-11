ИКИ РАН: магнитная буря началась на Земле после выброса плазмы с Солнца

Над Землей сформировался яркий полярный овал

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7-8 декабря, спровоцировал на Земле магнитную бурю уровня G2.3. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Специалисты отметили, что к планете довольно неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7-8 декабря. Также, по информации лаборатории, наблюдается бурная реакция магнитосферы.

"Сформировался, как это почти всегда бывает при таких импульсных событиях, яркий полярный овал. Его край еще находится над северо-западными регионами России, но основная часть, к сожалению, уже ушла в сторону Скандинавии и далее, в Канаду", - отмечают специалисты.

В лаборатории добавили, что в декабре солнечная активность остается нетипичной и "можно ожидать чего угодно".