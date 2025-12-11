Создан метод выявления заболеваний на ранних стадиях по продуктам нагрева жидкостей

Его разработали, так как анализы крови, гистология, МРТ не всегда дают информацию о самых начальных признаках заболевания

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты Института физики микроструктур РАН (филиал Института прикладной физики) разработали новый метод определения различных заболеваний, в том числе рака, по веществам, появляющимися при нагреве тканей и жидкостей, с помощью уникального спектрометра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ИПФ РАН.

Как отметили в пресс-службе, новые методики позволяют по продуктам, появляющимся при нагреве тканей или жидкостей, "различать доброкачественные опухоли и онкообразования на ранних стадиях, отслеживать тонкие изменения метаболизма в процессе лечения".

"Мы начинали с анализа состава веществ в выдыхаемом воздухе. Сегодня мы работаем с продуктами терморазложения биотканей. Наши спектрометры способны точно и быстро выявить самые малые концентрации веществ, в том числе отследить появление метаболитов-маркеров заболеваний, которые не находят еще отражения в стандартных клинических анализах. В будущем такой метод поможет врачам контролировать успешность лечения, в том числе химиотерапию, вовремя видеть первые нежелательные побочные эффекты", - приводятся в сообщении слова заведующего отделом терагерцовой спектрометрии ИФМ РАН Владимира Вакса.

Уточняется, что новый метод был создан так как анализы крови, гистология, МРТ не всегда дают информацию о самых начальных признаках заболевания. А преимуществом этого метода является тот факт, что у каждого вещества свой уникальный, как отпечатки пальцев, спектр поглощения.