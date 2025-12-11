В Чечне нашли литейную мастерскую бронзового века

Аналоги подобных памятников не находили на юге России много лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские археологи обнаружили в Чечне во время спасательных раскопок на трассе строительства газопровода уникальный памятник культуры бронзового века - полноценную литейную мастерскую, где древние жители Кавказа изготавливали орудия труда, оружие и украшения из металла. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор Института археологии РАН Николай Макаров.

"Одни из самых значимых находок этого года, связанных с изучением энеолита и бронзового века, были сделаны на Кавказе, на территории Дагестана и Чечни. Во время спасательных раскопок на месте строительства газопровода в окрестностях Искринского поселения нам удалось обнаружить уникальный памятник времен поздней бронзы - литейную мастерскую. Здесь мы обнаружили набор форм, сопел и отходов литейного производства", - заявил вице-президент РАН.

Как отметил Макаров, это уникальный и очень редкий памятник для Кавказа, аналоги которого не находили на территории юга России на протяжении многих лет, что сделало данную мастерскую особенно интересной для изучения. Также археологи обнаружили в Хумыкском-2, еще одном могильнике бронзовой эпохи, большое число хорошо сохранившихся бронзовых артефактов, в том числе наконечник копья, мужские браслеты, ножи и шило, а также полный комплекс бронзового женского убора северокавказской Кобанской культуры.

"Использование современных методов при проведении раскопок на могильниках Кобанской культуры помогает нам не только пополнять музейные коллекции, но и существенно расширять наши представления о погребальных обрядах этих древних людей. Предыдущие раскопки памятников этой культуры проводились в основном в XIX веке и в первой половине XX века и не все они были хорошо документированы. Теперь мы можем раскрывать те детали и элементы обрядов, которые выпали из поля зрения наших предшественников", - добавил ученый.

По словам директора ИА РАН, данные находки в Чечне были одним из самых значимых событий года в российской археологии. В общей сложности, за уходящий год специалисты Института археологии РАН и их коллеги организовали 36 полевых экспедиций и отрядов, которые проводили раскопки в большом числе регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Эти раскопки проводились с применением новых технологий и инструментов в том числе на территории Суздальского кремля, Белого города в Юрьевце, на казахстанских стоянках "Узынагаш-1" и "Сарыжазык-4" и в Киргизии на территории озера Иссык-Куль. Здесь ученые провели уникальные подводные фотограмметрические съемки древних поселений, оказавшихся под водой в далеком прошлом. Все эти данные невозможно было получить без использования новых методов и междисциплинарных подходов, подытожил академик Макаров.