Разработана технология получения литиевого компонента для реакторов будущего

Она исключает потери ценного изотопа лития и минимизирует количество фторсодержащих отходов, что делает производство экологически чистым, сообщили в Росатоме

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ученые Росатома разработали технологию производства литиевого компонента для реакторов нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Специалисты топливного дивизиона Росатома из научно-исследовательского центра АО "Росатом химия" разработали инновационную технологию производства фторида лития-7 (соединение изотопа литий-7 со фтором). Это необходимый компонент солевого сплава, который обладает высокой теплоемкостью, термической стабильностью и низким нейтронным поглощением, - все это делает его идеальным вариантом для использования в качестве теплоносителя в жидкосолевых реакторах", - сообщает пресс-служба. На технологию получения фторида лития-7 методом твердофазного синтеза оформлено производственное ноу-хау. Технология исключает потери ценного изотопа лития и минимизирует количество фторсодержащих отходов, что делает производство экологически чистым.

В настоящее время в России не существует промышленного производства фторида лития-7. При этом Новосибирский завод химконцентратов (ПАО "НЗХК", предприятие топливного дивизиона) много лет успешно выпускает гидроксид лития-7, которой является сырьем для производства фторида лития-7. Разработанная высокоэффективная технология получения фторида лития-7 методом твердофазного синтеза закрывает недостающее звено в технологической цепочке и может быть использована для создания промышленного производства этого соединения.

"Разработка технологии производства фторида лития-7 - важный шаг для решения амбициозной отраслевой задачи по созданию жидкосолевых реакторов, существенная веха на пути к устойчивому и безопасному энергетическому будущему. В перспективе на базе нашего научно-технического центра можно масштабировать технологию с созданием участка мощностью до тонны в год", - цитирует пресс-служба генерального директора АО "Росатом химия" Михаила Метелкина.

О жидкосолевых реакторах

В 2025 году в "Росатоме" завершился первый этап работ по проектированию исследовательского жидкосолевого реактора, который планируется построить на Горно-химическом комбинате в ЗАТО Железногорск Красноярского края (ФГУП "ГХК", дивизион "Экологические решения"). Работы ведутся в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии". Жидкосолевые реакторы относятся к ядерным энергетическим технологиям четвертого поколения. Это установки, в которых активную зону формирует гомогенная расплавленная смесь из фтористых солей легких металлов (лития, натрия и калия или лития и бериллия) и фторидов делящихся материалов (урана, плутония или тория).

Такие реакторы специально разрабатываются для эффективного дожигания наиболее опасных и долгоживущих радиоактивных компонентов, выделенных из облученного ядерного топлива, - минорных актинидов: америция, кюрия и нептуния. В перспективе это позволит многократно сократить объем образования и активность ядерных отходов, а также отказаться от их дорогостоящего глубинного захоронения. По оценкам ученых, при выжигании минорных актинидов можно будет достичь радиационной эквивалентности исходного уранового сырья и ядерных отходов, подлежащих изоляции, всего за 300 лет, то есть в 2 300 раз быстрее (700 тыс. лет при открытом ядерном топливном цикле).