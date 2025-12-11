Создан ИИ-тренажер для изучения языков, учитывающий особенности речи

Это позволяет формировать для каждого студента индивидуальный набор изучаемых слов и выражений, сообщила пресс-служба МГУ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали ИИ-тренажер для изучения иностранных языков, который учитывает не только интересы пользователя, но и особенности его речи на родном языке. Это позволяет формировать для каждого студента индивидуальный набор изучаемых слов и выражений, сообщила пресс-служба вуза.

"Ученые МГУ предложили инновационный подход к изучению иностранных языков, основанный на использовании методов обработки естественного языка и нейронных сетей. Новизна заключается в выборе критериев персонализации: в ней учитываются не только уровень владения иностранным языком и интересы, но и особенности речи обучающегося на родном языке. Таким образом, разработанный алгоритм позволяет формировать и закреплять индивидуальный набор слов и выражений для каждого студента", - говорится в сообщении.

Авторы протестировали тренажер с группой студентов, которые перед началом обучения по индивидуально подобранным материалам прошли специальный тест.

"Количественные и качественные данные апробации подтвердили гипотезу о целесообразности индивидуального маршрута обучения. По результатам проведенной работы запущен и пилотируется тренажер, где студенты выполняют домашние задания в диалоговом режиме с ботом", - уточнили в вузе.

По словам доцента кафедры лингвистики и информационных технологий факультета иностранных языков и регионоведения МГУ, руководителя НИР "Технологии искусственного интеллекта в цифровизации образовательной среды" Анны Авраменко, новая методика обучения "представляет собой синтез современных достижений в области ИИ и проведенных педагогических практик".

Исследования проводились в рамках работы Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ "Сохранение мирового культурно-исторического наследия". Результаты опубликованы в журнале "Перспективы науки и образования".