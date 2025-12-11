Чернышенко отметил перспективность разработки программы стажировок для вьетнамских ученых

Вице-премьер предложил проработать эти вопросы в рамках Российско-Вьетнамского года науки и образования

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Разработка программ аспирантуры и стажировок для вьетнамских ученых, а также создание исследовательских центров, интегрированных в международные проекты, особенно перспективны для России. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко со ссылкой на его слова.

"Перспективным видим разработку программ аспирантуры и стажировок для вьетнамских ученых, а также создание исследовательских центров, интегрированных в международные проекты. Предлагаю эти вопросы проработать в рамках Российско-Вьетнамского года науки и образования. Ваш визит - еще одно подтверждение, что мы проведем его на высоком уровне с привлечением научного и академического сообщества обеих стран", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Он также отметил символичность проведения форума в РЭУ им. Г.В. Плеханова, где налажено активное международное сотрудничество: за рубежом работают 5 филиалов вуза, а в его стенах учатся свыше 1 тыс. иностранных студентов, из них 263 человека - из Вьетнама.

"По словам нашего президента Владимира Путина, вопросы гуманитарного характера и подготовки кадров - одни из ключевых для наших стран. За последние несколько лет мы достигли существенных результатов на гуманитарном треке. Наблюдаем положительную динамику и в сфере подготовки кадров. В России ежегодно обучаются более 3,3 тысяч вьетнамских студентов. У Вьетнама одна из самых больших квот для стран дальнего зарубежья - тысяча бюджетных мест в год", - добавил зампред правительства.

Постоянный вице-президент Вьетнамской академии наук и технологий Чан Хонг Тхай в свою очередь передал наилучшие пожелания от сопредседателя Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заместителя премьер-министра правительства Социалистической Республики Вьетнам Чан Хонг Ха. Он подчеркнул продуктивную работу обеих сторон и поблагодарил за диалог правительство России и лично Дмитрия Чернышенко.

Чан Хонг Тхай выразил готовность сотрудничать в исследованиях и разработках, а также подчеркнул заинтересованность вьетнамских компаний в работе с российскими партнерами и совместном использовании результатов.