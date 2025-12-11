МФТИ: безмасочный литограф резко ускорит развитие биотехнологий

Заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин высоко оценил разработанный российскими учеными прибор

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские ученые разработали первый отечественный безмасочный оптический литограф, чье появление на территории Московского Физтеха позволит российским ученым создать множество новых технологий для биомедицинской и агропромышленной отрасли. Об этом сообщил на заседании научного клуба МФТИ заведующий лабораторией нанобиотехнологий МФТИ Максим Никитин.

"При поддержке Физтеха мы активно занимаемся отечественным научным приборостроением и уже создали несколько передовых научных приборов, в том числе отечественный оптический томограф с уникальной камерой, способной фиксировать одиночные фотоны. Также недавно мы создали собственный безмасочный литограф, который открывает огромные возможности по созданию ДНК-чипов, систем синтеза генов, секвенаторов и других передовых технологий", - заявил ученый.

Как отметил Никитин, данный прибор был разработан специалистами основанной им российской компании "Абисенс", нацеленной на разработку высокотехнологичного отечественного научного оборудования. Российским физикам и инженерам удалось создать передовой литограф, способный наносить сложные структуры микроскопических масштабов на поверхность кремниевых чипов без использования специализированных "шаблонов"-масок, применение которых препятствует организации рентабельного единичного или мелкосерийного производства.

"Сейчас научные приборы создавать стало заметно проще, чем в прошлом, в связи с чем мы ожидаем увидеть взрывной рост использования новых приборов в биологии и биотехнологиях. При этом тот, кто быстрее начнет использовать это новое оборудование и интегрировать его в свои исследования и бизнес, тот и выиграет в этой технологической гонке. По этой причине это оборудование скоро станет сложно копируемым, что и побуждает нас входить в эту область. Мы понимаем, насколько наличие приборов, которые мы могли бы сами улучшать и перенастраивать, может усилить нашу биологию", - заявил Никитин в беседе с корреспондентом ТАСС.

В частности, созданный российскими учеными безмасочный литограф может быть применен в большом числе отраслей, связанных с технологиями для биомедицины и сельского хозяйства. По словам Никитина, этот прибор уже сейчас используется в МФТИ в рамках проекта, нацеленного на разработку отечественных ДНК-микрочипов. Данная технология широко используется в животноводстве для генотипирования животных и выявления у них потенциально полезных или опасных вариаций в структуре генома.

"Раньше мы активно закупали эти ДНК-чипы за рубежом, однако в последние годы стало очевидным то, что нам нужно собственное производство и технология. Для того, чтобы это нам сделать, нужно построить полную инфраструктуру по производству самих чипов, разработать сканер для считывания сигналов и соответствующее программное обеспечение. Создание безмасочного литографа стало большим шагом вперед к решению этой задачи", - подытожил Никитин.