Во Владимирской области создадут формирователи сигналов для систем связи 5G

Проект поддержан грантом Российского научного фонда и рассчитан на два года

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 12 декабря. /ТАСС/. Ученые Муромского института филиала Владимирского государственного университета (МИ ВлГУ) планируют в течение двух лет создать формирователь сигналов для систем связи 5G и 6G, который обеспечит высокую помехоустойчивость и скорость передачи информации. Об этом сообщил ТАСС один из авторов проекта, кандидат технических наук, доцент кафедры радиотехники МИ ВлГУ Кирилл Якименко.

"Формирователь сигналов - это "сердце" каждой радиосистемы. Он генерирует для антенн сигнал, в котором зашифрована запрашиваемая пользователем информация (фильмы, фотографии и др.). Чем ниже уровень собственных шумов формирователя, тем выше помехоустойчивость системы связи и скорость передачи данных. Наш проект заключается в том, чтобы разработать и научно обосновать структуру малошумящих формирователей, которые будут устанавливаться на базовых станциях систем пятого поколения", - сказал собеседник агентства, отметив, что при разработке учитываются также требования новейших систем связи шестого поколения, стандарты которых формулируются уже сейчас.

Проект поддержан грантом Российского научного фонда, он рассчитан на два года. "В течение первого года мы планируем провести теоретические исследования, опубликовать научные работы, в течение второго - приступить к макетированию и сборке лабораторного образца. Работы будет выполнять научный коллектив Муромского института филиала ВлГУ из четырех человек, в который, в том числе, входят два студента-магистранта. Мы всегда стараемся привлекать молодежь для проведения исследований", - отметил Якименко.

Как сказал эксперт, по тематике малошумящих формирователей ведутся достаточно обширные исследования группами ученых и инженеров из Китая, западных стран, а также из России. "Учитывая опыт коллег, мы предлагаем новый подход к формированию сигналов, основанный на использовании спектральных компонентов в высоких зонах Найквиста. Ожидается, что данный подход позволит снизить уровень шумов формирователей сигналов, а также повысить их энергоэффективность, что также очень важно", - сказал ученый.

По его словам, результаты исследований ученых ВлГУ ориентированы на применение в системах связи новейших поколений, однако малошумящие формирователи сигналов востребованы не только в телекоммуникациях, но и в ряде современных направлений радиотехники: например, в радиолокации, измерительной технике, системах дистанционного зондирования Земли и так далее. "Низкий уровень фазовых шумов формирователя способствует улучшению тактико-технических характеристик любой радиосистемы: увеличивается дальность действия, повышается помехоустойчивость. В этом плане наш проект достаточно универсален и, мы надеемся, что все полученные научные результаты будут использоваться инженерами-разработчиками при проектировании перспективных радиосистем", - добавил эксперт.