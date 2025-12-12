Подтверждена безопасность отечественных наночастиц бора при терапии рака

Установки для такой терапии впервые были разработаны в новосибирском Институте ядерной физики СО РАН

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске выяснили, что полученные в РФ наночастицы бора для накопления в опухолевых клетках при бор-нейтронзахватной терапии рака не токсичны для здоровых клеток. Это свидетельствует о перспективности соединения, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского госуниверситета (НГУ).

Во время терапии нейтроны активно взаимодействуют с веществом в опухолевых клетках, запускается ядерная реакция, высвобождающая энергию именно в раковых клетках, разрушая их изнутри. Это минимизирует повреждение здоровых тканей и органов, что делает метод крайне перспективным для сложных форм рака. В России установки для такой терапии с использованием бора впервые разработаны в новосибирском Институте ядерной физики СО РАН. Для успешной реализации БНЗТ необходимы агенты адресной доставки бора. Для этого химики в Москве синтезировали наночастицы бора с улучшенными свойствами.

"Исследования биораспределения и цитотоксичности наночастиц бора проводились как in vitro (на живых клеточных культурах), так и in vivo (на лабораторных мышах). На этапе in vitro использовались две клеточные опухолевые культуры человека - карциномы молочной железы и глиобластомы, а также на здоровых клетках - фибробластах человека. В ходе исследований было установлено, что данные наночастицы не токсичны для всех трех клеточных культур в концентрациях, необходимых для успешного проведения БНЗТ", - рассказали в НГУ.

Наночастицы имеют биосовместимое покрытие для улучшения их фармакокинетических свойств. Исследования вуз проводит совместно с Институтом ядерной физики СО РАН. "Новые препараты бора относятся к третьему поколению препаратов, применяемых в бор-нейтронозахватной терапии, и могут оказаться более эффективными при доставке бора в опухоли, чем предыдущие поколения", - отметили в пресс-службе.

После клеточных культур ученые решили выяснить, как бор распределяется внутри живого организма и ввели частицы мышам. "Соотношение концентраций бора в опухоли и нормальной ткани составило 15 и 4 на временных точках 30 и 90 минут, соответственно, что превышает соотношение для препаратов адресной доставки второго поколения. Это говорит о большей селективности исследуемых наночастиц (способность доставлять бор именно к больным клеткам - прим. ТАСС)", - подчеркнули в пресс-службе.