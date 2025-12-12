Создана программа для определения границ и классификации болот в реальном времени

Исследователи отметили, что сохранение уникального биологического разнообразия, включающего множество редких и эндемичных видов флоры и фауны, является критически важной задачей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали программу для определения границ и классификации болотных массивов в реальном времени с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

Программное обеспечение под названием QGISYOLO позволяет работать с данными, находящимися непосредственно в широко распространенной геоинформационной платформе QGIS, исключая необходимость использования стороннего программного обеспечения и ручного экспорта-импорта данных. В отличие от аналогов, программа работает в режиме реального времени. Как отмечают ученые, сохранение уникального биологического разнообразия, включающего множество редких и эндемичных видов флоры и фауны, является критически важной задачей. В связи с этим эффективный и непрерывный мониторинг их состояния требует применения самых современных инструментов пространственного анализа и автоматизированных методов обработки больших данных.

"Создание специализированного удобного для пользователя плагина основано на использовании предобученной авторами модели компьютерного зрения YOLO12 и интегрирует передовые методы искусственного интеллекта в повседневный процесс картографирования и мониторинга болотных геосистем. Такой инструмент позволяет исследователям применять сложные нейросетевые алгоритмы непосредственно в своей рабочей среде. Интеграция обеспечивает сквозной аналитический цикл: от импорта сырых спутниковых данных до получения готовых векторных слоев с классифицированными объектами. Это кардинально повышает не только скорость обработки информации по сравнению с ручной дешифровкой, но и обеспечивает высокую воспроизводимость результатов пространственного анализа", - сообщила один из авторов исследования доцент Школы компьютерных наук ТюмГУ Татьяна Чернышева.

Она уточнила, что результаты используются для проведения сравнительных исследований в разные периоды времени и на разных территориях, а также для принятия обоснованных управленческих решений в области охраны природы и рационального природопользования.

Авторы программы получили свидетельство о государственной регистрации своей программы. Ожидается, что ее использование будет способствовать получению более точных и быстрых результатов в практике экологического мониторинга и тематического картографирования. Разработка плагина картографирования болотных массивов под геоинформационную платформу QGIS является частью работ группы "ИИ в системах поддержки принятия решений и производственных процессах" в рамках госзадания "Фундаментальные проблемы методики разработки и связанного с ней правового и этического регулирования в сфере применения систем и моделей искусственного интеллекта".