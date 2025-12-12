Создан фотокатализатор для получения востребованных в нефтехимии сульфоксидов

При облучении синим светом новое соединение позволяет преобразовать сульфиды в сульфоксиды за 1,5 часа, сообщает пресс-служба Минобрнауки России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты Института физической химии и электрохимии (ИФХЭ) имени А. Н. Фрумкина РАН синтезировали новый фотокатализатор для получения сульфоксидов, которые востребованы в том числе в нефтехимии. При облучении синим светом новое соединение позволяет преобразовать сульфиды в сульфоксиды за 1,5 часа, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

"Ученые лаборатории новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН синтезировали тетраарилпорфиринат индия (III) - комплексное соединение, в котором в полости порфирина координирован центральный тяжелый атом металла индия. Эксперименты показали, что новое вещество является эффективным фотокатализатором для селективного окисления сульфидов до сульфоксидов и по эффективности не уступает катализаторам, обычно используемым для данной реакции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при облучении синим светом новое вещество способно полностью преобразовать сульфиды в сульфоксиды за 1,5 часа "при загрузке всего пяти молекул катализатора на 10 тыс. молекул субстрата".

"Благодаря своей эффективности, селективности и фотостабильности тетраарилпорфиринат индия (III) способен занять достойное место в списке фотокатализаторов для получения сульфоксидов", - отметила один из авторов работы, студентка РТУ МИРЭА Виктория Олейникова.

Как отмечается в сообщении, сульфоксиды востребованы в самых разных областях, например, при выделении благородных металлов или в нефтехимии. Кроме того, сульфоксидная группа входит в состав биологически активных соединений, в том числе лекарственных средств.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.