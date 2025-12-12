Международный фестиваль "Наука 0+" пройдет в Казахстане 13-14 декабря

Организаторами события выступают Минобрнауки РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке РАН и Академии наук республики

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Лекции ученых, научные шоу и интерактивные выставки будут организованы 13-14 декабря в Казахстане для участников международного фестиваля "Наука 0+". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"Наука 0+" пройдет в Алматы в рамках программы Открытой недели науки БРИКС+. Организаторами события выступают Минобрнауки РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН и Академии наук Республики Казахстан. Главной площадкой "Наука 0+" выступит инновационный центр Farabi Hub Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ).

"Фестиваль объединит ведущих ученых России и Казахстана, <…> популяризаторов науки и всех, кто стремится глубже понять устройство мира и современных технологий. Гостей ждут лекции ведущих ученых, научные шоу о природе энергии и веществ, интерактивные просветительские экспозиции, интеллектуальные состязания и увлекательные мастер-классы, а также показы научно-популярного кино", - сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Лекции исследователей будут посвящены вопросам изменения климата и разработки углеродных полигонов, мифам вокруг вирусов и природе люминесценции, а также применении 3D-, VR- и AI-технологий в исторических исследованиях и реконструкции объектов культурного наследия. На мастер-классах участники соберут светящиеся снежинки, "зажгут" квантовые точки и создадут собственные лазерные проекции.

"Проведение Открытой недели науки БРИКС+ в Алматы - свидетельство того, насколько активным является наше сотрудничество с Казахстаном в области науки и образования. <…> Для Московского университета Казахстан - давний и важный партнер: здесь успешно работает филиал МГУ, который играет ключевую роль в формировании общеевразийского научно-образовательного пространства. Уверен, что Открытая неделя науки откроет для молодежи новые горизонты знания, укрепит связи между научными школами и даст мощный импульс совместным исследованиям в интересах общего развития наших государств", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба проекта.

Гостям научно-популярного фестиваля также представят фильмы последних лет, посвященные квантовой физике, медицинским технологиям, разработкам для сохранения окружающей среды и другим направлениям. Среди картин - "Квантовая запутанность", "Сигнал/ шум", "DAO - этика блокчейн-технологий", "Мурка", "Живая кожа" и "Против".

"Наука 0+"

Открытые недели науки стран БРИКС ("BRICS science week 0+") организуются в разных странах в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". В июле одна из таких недель прошла в бразильском Рио-де-Жанейро в преддверии саммита БРИКС.

Фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий. Юбилейный 20-й фестиваль в 2025 году проходит в 10 странах. В Казахстане генеральным партнером события выступают холдинг Эн+ и Фонд Мельниченко. ТАСС - генеральный информационный партнер "Наука 0+".