Звездопад-гигант Геминиды будет виден две ночи

Астрономы ожидают до 120 "падающих звезд" в час

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Яркий метеорный поток Геминиды, пик которого придется на ночь с 13 на 14 декабря, можно будет увидеть до утра понедельника, 15 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Звездопад-гигант Геминиды из созвездия Близнецов ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. Увидеть его можно и следующей ночью, с 14 на 15 декабря", - сообщили ТАСС в планетарии.

Геминиды будут хорошо видны в обоих полушариях Земли. В Москве звездопад нужно искать над южным горизонтом после полуночи. Радиант будет находиться вблизи заметной на небе звезды Кастор в созвездии Близнецов. Средняя мощность потока составляет около 150 вспышек в час в ночь пика, но в 2011 году ученые насчитали за это же время около 200 метеоров. В этот раз астрономы ожидают до 120 "падающих звезд" в час.

"Метеоры Геминид - белые и яркие, они могут падать очень часто. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, поэтому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с)", - также уточнили в планетарии.

Звездопад уникален не только тем, что по количеству "падающих звезд" превосходит все ежегодные метеорные потоки, но и историей своего появления. Он образован не кометой, как в большинстве случаев, а открытым в 1983 году объектом 3200 Фаэтон (3200 Phaethon) - промежуточным между астероидом и кометой.