В РФ разработали программу, помогающую в создании продуктов для спецпитания

Компьютерная технология способна за секунды находить правильные ферменты для расщепления каждого из типов молочного белка, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета

ЧЕЛЯБИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Компьютерную программу, которая за секунды решает проблему подбора компонентов при производстве импортозамещающих продуктов питания для людей с диабетом и другими заболеваниями, создали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В ЮУрГУ создана уникальная компьютерная программа, которая за считаные секунды находит правильные ферменты для расщепления каждого из типов молочного белка. Это решает проблему импортозамещения продуктов специализированного питания, которые помогают в поддержании хорошего самочувствия людям с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией", - сказали в вузе.

Аспирант кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Илья Чанов пояснил, что белковые гидролизаты, или смеси фрагментированных белков, получают путем ферментации, то есть расщепления органических веществ (углеводов, белков, жиров) под действием микроорганизмов или их ферментов. При этом ферментация позволяет получить из молочных белков различные биоактивные пептиды и свободные аминокислоты, которые оказывают на организм человека антиоксидантное, противовоспалительное и противоопухолевое действия.

"Сложность была в том, что поиск правильных ферментов для расщепления каждого из типов молочного белка - нелегкий и длительный процесс. Мы же на основе уже известной огромной выборки данных создали более компактную информационную базу, разработали специальное приложение для поиска, которое без интернета работает в связке с новой базой данных. Программа мгновенно выдает нужный фермент, и ученый или производитель без лишних временных затрат и экспериментального подбора могут заняться ферментацией", - сказал аспирант.

Он добавил, что новая программа, кроме производства импортозамещающих продуктов, будет полезна также в научной деятельности и при разработке новых технологий на малоосвоенном в России рынке белковых гидролизатов.