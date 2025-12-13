Запущен проект по созданию цифровых моделей древнерусских городищ

Основная масса их не известна даже любителям истории

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские ученые запустили проект по созданию цифровых моделей древнерусских городищ для восполнения существенных пробелов в их изучении - значительная часть из них не известна не только простым людям, но и любителям истории. В решении этой проблемы ключевую роль будут играть институтские центры коллективного пользования, сообщил ТАСС директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

"Недавно нам стало ясно, что в нашей работе есть колоссальные пробелы. К примеру, существует множество важнейших памятников истории, которые нуждаются в создании цифровых моделей. Для решения этой задачи нам нужны центры коллективного пользования, которые созданы в том числе и в нашем институте. Недавно мы начали программу по созданию цифровых моделей древнерусских городищ, основная масса которых не известна даже любителям истории", - отметил Макаров.

Как добавил ученый, исследователи из Института археологии РАН также активно сотрудничают с Курчатовским институтом при изучении структуры, состава и прочих свойств различных древних материалов, причем многие подобные междисциплинарные исследования также проводятся и в лабораториях, которые работают на территории самого Института археологии РАН.