Геофизические методы помогли выявить уникальные женские погребения в Ополье

Благодаря этим способам, ученым впервые удалось обнаружить украшения из индийских монет-джиталов и другие ранее неизвестные артефакты

© Валерий Степченков/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Передовые геофизические методы помогли археологам выявить уникальные женские погребения домонгольской эры в Суздальском Ополье, где ученым впервые удалось обнаружить украшения из индийских монет-джиталов и другие ранее неизвестные артефакты. Об этом ТАСС сообщил директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

"Мы существенным образом продвинулись в использовании геофизических методов для определения местоположения отдельных объектов, конструкций или погребений. К примеру, недавно обнаруженные нами погребения XI века в суздальском Ополье были выявлены при помощи методов геофизики, и точность их работы оказалась очень высокой. Это позволяет нам перейти от исследований большими площадями, которые не всегда дают результата, к более точечному изучению отдельных объектов", - пояснил Макаров.