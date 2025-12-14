В РФ разработали технологию спасения рыбы от зимних заморов в озерах

Способ основан на управляемом перемешивании слоев воды разной температуры, говорится в патенте

БАРНАУЛ, 14 декабря. /ТАСС/. Ученые Алтайского государственного аграрного университета создали способ, предотвращающий массовую гибель рыбы в пресноводных озерах зимой из-за нехватки кислорода подо льдом. Технология, основанная на управляемом перемешивании слоев воды разной температуры, не только спасает рыбу, но и ускоряет ее рост, сообщается в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

"Способ включает однолетний или многолетний нагул рыбы, создание полыньи в период ледостава путем подачи воды придонного слоя в верхний подледный слой, насыщение верхнего слоя воды водоема кислородом, сохранение и вылов товарной рыбы", - говорится в патенте.

В основе разработки лежит управление конвекцией. Зимой в замерзающих водоемах формируются слои: холодный у поверхности подо льдом и более теплый у дна. Их естественное перемешивание прекращается, что ведет к кислородному голоданию и гибели рыбы.

Новая технология с помощью специальной установки вначале подает теплую придонную воду вверх, создавая и поддерживая незамерзающую полынью для газообмена. Затем, в период устойчивых морозов, система начинает попеременно перемешивать придонный и подледный слои воды, насыщая кислородом всю толщу. Весной, когда температуры меняются, направление потока меняется на противоположное для ускорения прогрева дна и пробуждения кормовой базы.

Испытания метода проводили на озере Большое Островное в Алтайском крае. После его применения в контролируемой акватории в течение зимы 2023-2024 годов уровень кислорода в воде поддерживался на безопасном уровне. Осенний контрольный отлов подтвердил выживаемость и хороший прирост массы у выпущенных сеголеток щуки и окуня, которые ранее в этом водоеме к весне не выживали.