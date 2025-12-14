Директор Института археологии РАН призвал запретить торговлю древностями в интернете

Законодателям следует задуматься о введении новых правил, регулирующих оборот металлодетекторов, которыми пользуются многие "черные копатели", подчеркнул Николай Макаров

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Полный законодательный запрет на торговлю древностями в глобальной сети стал бы одной из самых эффективных мер, которая позволила бы защитить ключевые памятники древней культуры и связанное с ними историческое наследие России от дальнейшего разграбления. Об этом ТАСС сообщил директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

"Проблема сохранения археологического наследия или, говоря простым языком - противодействие его разграблению - не теряет своей актуальности. Где-то мы побеждаем, но чаще проигрываем в этом сражении, и очевидно, что нам нужны новые подходы. К примеру, нам давно пора запретить торговлю древностями в интернете. Не понятно, почему это до сих пор не произошло, учитывая то, что основная часть незаконного оборота древностями проходит через интернет", - заявил Макаров.

По словам академика, также законодателям следует задуматься о введении новых правил, регулирующих оборот металлодетекторов, которыми пользуются многие "черные копатели", продающие нелегально добытые артефакты на онлайн-торговых площадках. Как отметил ученый, уже существуют примеры подобных ограничений в других странах мира, где нельзя использовать подобные инструменты для расхищения захоронений и памятников культуры.

"Также нам следует подумать о приспособлении различных спутников и систем дистанционного зондирования Земли для мониторинга памятников, а также подключить к решению этих проблем алгоритмы на основе искусственного интеллекта. Вариантов подобных мер противодействия может быть много, однако нам в первую очередь следует решить проблему с незаконным оборотом древностей в интернете. Здесь мы ждем конкретных решений", - подытожил Макаров.