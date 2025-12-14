Издательство "Наука" представит исследование к 200-летию восстания декабристов

В работе над монографией приняли участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Последние научные исследования о причинах появления декабристов собраны в книге "Декабристы: реформы или революция?". Изданную к 200-летию восстания монографию представят читателям в петербургском Эрмитаже 15 декабря, а затем в Москве, Пятигорске, Тобольске, Кургане, Омске, Якутске и Забайкальском крае, которые связаны с историей декабристов, рассказал ТАСС руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин.

Читайте также

200 лет тайнам декабристов: что связывает китайскую революцию и российскую Конституцию

"Новая книга будет впервые представлена читателю именно сейчас - в дни празднования двухсотлетия событий рядом с местом, где произошло восстание декабристов, - 15 декабря в здании Эрмитажа на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Мы уверены, что книга содержит полезную информацию для формирования современного взгляда на события 1825 года", - сказал Фомин.

По его словам, монография подготовлена в стенах Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, в работе приняли участие ученые из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга. Книга дает возможность читателю познакомиться с результатами научных исследований, проводившихся на протяжении последних 20 лет, по-новому взглянуть на историю декабристов и выступления на Сенатской площади.

Уже с первого дня и на протяжении 200 лет обстоятельства восстания, подавленного войсками, верными новому императору Николаю I, вызывали самые разные вопросы. Спорили о его причинах, составе участников, характере выступления - заговор, военный мятеж или восстание; о том, могло ли восстание увенчаться успехом, какое воздействие оно оказало на последующее правление Николая I и так далее.

"Очень хорошо, что в нашей стране серьезно изучают базовые события национальной истории и реакцию российского общества на них. Важно, чтобы сегодня власть могла застраховать страну от трудностей, уже пережитых ранее. Именно поэтому в издательстве "Наука" ежегодно издаются труды ученых-историков, обобщающие новые данные о важных исторических событиях", - добавил Фомин.