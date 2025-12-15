В России работают над созданием общей системы сбора агротехнологических данных

Наиболее быстро база может появиться в сфере животноводства, считает руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максим Патрушев

КАЗАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Национальная система сбора агротехнологических данных необходима в России для активного внедрения ИИ-технологий в сфере сельского хозяйства. Работа над этим уже ведется, сообщил ТАСС руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" Максим Патрушев.

"Активно стараемся сейчас интегрировать искусственный интеллект. <...> Нас ограничивает, как и в любой отрасли, - это датасеты, набор данных. Сегодня актуальные направления, куда мы интегрируем искусственный интеллект, - это селекция в животноводстве. Потому что мы там накопили достаточно большое количество хороших данных, в частности, в свиноводстве. <...> И в принципе можно его [ИИ] интегрировать практически в любое направление, главное - собирать данные. И мы уже подошли к тому пункту, к тому пределу, когда мы ставим вопрос о национальной системе сбора каких-то агротехнологических данных", - сказал Патрушев.

По его словам, работа над развитием таких систем уже ведется и сбор данных происходит. "Но нам нужно, во-первых, создать некие стандарты, во-вторых, так, чтобы это было удобно фермеру. <...> Мы же не просто так их собираем, мы собираем их для того, чтобы в конечном итоге улучшить его экономику, чтобы он больше денег получал, чтобы его производство было эффективным. <...> Собственно, над технологией сбора данных мы сейчас и работаем", - сказал Патрушев.

По его мнению, наиболее быстро такая база может появиться в сфере животноводства. Также ученые рассчитывают на сбор данных из производства промышленной микробиологии. "Оттуда тоже мы хотим данные снимать и даже влиять тем самым, когда уже накопится определенный сет, влиять на эффективность этих производств", - добавил эксперт.