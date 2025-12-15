Создан иммуноген для вакцины от коронавируса у телят

Разработанная на основе этого компонента вакцина позволит более чем в два раза снизить показатель смертности крупного рогатого скота

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) разработали лабораторный образец компонента для дальнейшего выпуска вакцины против опасных инфекционных заболеваний у крупного рогатого скота, которая позволит более чем двукратно снизить смертность телят. Об этом ТАСС рассказал заведующий лабораторией микробиологии Александр Тищенко.

"Мы создаем платформу для производства рекомбинантных иммуногенов, способную обеспечить животноводство безопасными и эффективными вакцинами. Это фундамент для перехода к отечественным препаратам третьего поколения", - отметил спикер.

Он добавил, что совместно с индустриальным партнером ведется подготовка к интеграции иммуногена в вакцину для профилактики инфекций у крупного рогатого скота. Компонент совместим с отечественными платформами вакцинного производства.

Вакцина будет применяться для профилактики рота, коронавирусной инфекции и эшерихиоза крупного рогатого скота, которые приводят к высокому риску падежа молодняка и как следствие - сокращению поголовья. В России нет вакцин от этого заболевания, созданных именно с использованием технологий генной инженерии. Иные имеющиеся отечественные вакцины уступают по своим характеристикам существующим зарубежным. Наиболее востребованные импортные производят в США, Испании и Белоруссии, однако они имеют высокую стоимость.

Разработанная учеными КубГАУ платформа основывается на создании рекомбинантных иммуногенов из токсинов, которые бактерии выделяют в окружающую среду. Их клонируют и синтезируют в непатогенный штамм, после чего получают очищенный компонент будущей вакцины.

Проведенные исследования демонстрируют эффективность будущей вакцины на 85%, стабильность иммунного ответа в течение шести месяцев, снижение летальных исходов у телят в 2,2 раза. Все это позволит более чем на 70% снизить применение антибиотиков у молодняка. Разработка проводится в рамках программы "Приоритет-2030".

Краснодарский край является одним из крупнейших производителей животноводческой продукции в РФ. В регионе ежегодно производят 1,5 млн тонн молока, около 600 тыс. тонн мяса в живом весе, 1,5 млрд штук яиц. В регионе разработана концепция развития животноводства до 2030 года. Предусмотрено увеличение производства мяса в живом весе на 840 тыс. тонн, а молока - до достижения планки в более чем 2 млн тонн.

В ноябре Минобрнауки России провело заседание Совета по поддержке программ развития университетов - участников программы "Приоритет-2030". Было принято решение о выделении грантов на реализацию программ развития 106 университетам страны. КубГАУ получит на проведение исследований по программе до 100 млн рублей.