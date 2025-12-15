В РФ создана уникальная клеточная модель для поиска причин бесплодия

Новая клеточная система позволяет исследовать процессы созревания фолликулов в яичниках и проводить скрининг лекарственных препаратов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Исследователи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН разработали уникальную линию клеток, позволяющую моделировать развитие таких патологий, как поликистоз яичников и искать причины этих сбоев. Решение способствует разработке новых репродуктивных технологий, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Линия клеток позволяет изучать ранние этапы развития фолликулов в яичнике, которые ученым трудно воспроизвести в лаборатории, так как такие клетки вне организма быстро теряют свои свойства и способность к делению. Используемые сегодня в исследованиях "бессмертные" клеточные линии, как правило, имеют опухолевое происхождение, что искажает гормональный ответ.

"Исследователям удалось преодолеть эти ограничения, создав стабильную линию клеток <…>. Для этого первичные клетки гранулезы, выделенные из <…> фолликулов мыши, были модифицированы с помощью введения гена человеческой теломеразы. Это позволило клеткам преодолеть лимит деления, сохранив при этом нормальную морфологию и ключевые функциональные характеристики", - сообщили ТАСС в МГУ.

"Клетки адекватно реагируют на гормональную стимуляцию и способны имитировать патологические состояния, такие как синдром поликистозных яичников. <…> Создание подобных клеточных систем - важный шаг к развитию репродуктивных технологий нового поколения", - отметили в пресс-службе университета.

Результаты работы опубликованы в журнале Cells.