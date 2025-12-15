Минздрав: разработчик препарата от болезни Бехтерева достоин Нобелевской премии

Созданный Сергеем Лукьяновым метод позволил создать первый в России и мире препарат "Сенипрутуг" для лечения этого заболевания, основанный на другом принципе, чем ранее известные методы лечения

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Разработчик препарата для лечения болезни Бехтерева, ректор Пироговского университета Минздрава России Сергей Лукьянов мог бы получить Нобелевскую премию, если бы геополитическая ситуация была немного другой. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

"Если бы мы были чуть-чуть в другой геополитической повестке Сергей Анатольевич Лукьянов совершенно однозначно мог претендовать на Нобелевскую премию за тот метод - новый и абсолютно прорывной, который позволил создать первый в России и мире препарат "Сенипрутуг" для лечения болезни Бехтерева, основанный на другом принципе, чем ранее известные методы лечения", - сказала Семенова на форуме "Медицина молодая".

Она отметила, что в медицинской науке сегодня одно из самых важных направлений - это создание платформенных решений, то есть возможность создавать разные препараты по одной схеме, именно таким платформенным открытием и была разработка Лукьянова.

Препарат "Сенипрутуг" был зарегистрирован Минздравом России 24 апреля 2024 года. Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.