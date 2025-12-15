Российский алгоритм попал в топ самых востребованных систем машинного обучения

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский алгоритм машинного обучения CatBoost оказался одним из самых популярных инструментов машинного обучения в фундаментальной и прикладной науке в соответствии с отчетом американского издания MarkTechPost - он используется учеными более чем в пятидесяти странах мира столь же часто, как самые популярные американские аналоги. Об этом сообщила пресс-служба Яндекса.

"CatBoost - единственная российская технология, которая попала в глобальный отчет. Он применяется в каждой тридцатой научной работе и стоит в одном ряду с решениями от Google, Microsoft, Intel, Amazon и других крупных технологических компаний и научных институтов. Алгоритм используют ученые в более чем пятидесяти странах - это подтверждает, что российские технологии имеют мировое признание", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, к такому выводу пришли специалисты американского издания MarkTechPost при анализе того, какими алгоритмами машинного обучения и системами ИИ пользовались ведущие ученые мира, опубликовавшие 5 тыс. научных статей в британском журнале Nature, одном из самых престижных и высокорейтинговых изданий.

В число наиболее популярных решений такого рода вошел российский алгоритм CatBoost, впервые опубликованный в открытом виде в 2017 году и представляющий собой продвинутую форму так называемого градиентного бустинга. Так математики называют особый подход, позволяющий быстро находить сложные и неочевидные закономерности в табличных данных путем постепенного снижения погрешностей в ответах системы машинного обучения.

В соответствии с отчетом MarkTechPost, высокая точность и скорость работы, а также большая универсальность CatBoost позволила этому подходу попасть в перечень из шести неамериканских технологий, сумевших стать мировым научным стандартом. Помимо российского алгоритма в этот список попали "нобелевская" нейросеть AlphaFold, а также четыре другие универсальные системы машинного обучения - Scikit-learn (Франция), U-Net (Германия), GAN и RNN (Канада).

Также проведенный изданием анализ показал, что российский алгоритм позволил создать новые методы диагностики опухолей, болезни Альцгеймера и преждевременных родов, а также был использован для создания новых подходов к прогнозированию индекса качества воды и показал высокую эффективность в выявлении фальшивых аккаунтов в соцсетях. Это подчеркивает, что разработка российских ученых является универсальным инструментом для решения широкого круга научных задач.