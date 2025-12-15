Российскую премию "Вызов" получили пять ученых из России и США

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что число заявок в 2025 году выросло втрое

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Национальную премию в области будущих технологий "Вызов" 2025 года получили четыре ученых из России и один из США, передает корреспондент ТАСС с пресс-конференции, на которой объявили лауреатов.

"Наука двигает прогресс вперед и помогает нам идти к технологическому лидерству. Премия отмечает талантливых исследователей и становится все более популярной, число заявок [в этом году] выросло втрое, до более 600", - отметил в своем видеообращении вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В номинации "Инженерное решение" премию получил заместитель генерального директора Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара (ВНИИНМ, ГК "Росатом") Михаил Скупов за создание технологии промышленного производства нитридного ядерного топлива. Солауреатом премии стал Алексей Глушенков (АО "ВНИИНМ", ГК Росатом).

Академику РАН Степану Калмыкову премия присуждена в номинации "Ученый года" за важнейшие фундаментальные и прикладные исследования в области радиохимии и радиохимических технологий.

Доктору химических наук из Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН Илье Ямпольскому премия присуждена в номинации "Прорыв" за расшифровку молекулярных механизмов биолюминесценции и создание светящихся растений.

Профессору Университета Южной Калифорнии США Валерию Фокину премия присуждена за изобретение реакции, определившей клик-химию и преобразившей молекулярные науки и химию живых систем.

Доктору химических наук из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН Вере Виль присуждена премия в номинации "Перспектива" за разработку методов образования новых химических связей с участием электрического тока и органических пероксидов.