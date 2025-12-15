Созданы уникальные методы органической химии с использованием пероксидов

Новые методы позволяют выпускать материалы не только для силовых кабелей, но и для агрохимикатов, лекарственных субстанций и других продуктов органического синтеза

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Тимкив/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские ученые создали уникальные методы органической химии на основе пероксидов для обеспечения технологической независимости России в энергетике, медицине и агрохимической отрасли от иностранного сырья, сообщила ТАСС лауреат Национальной премии в области будущих технологий "Вызов" 2025 года в номинации "Перспектива" доктор химических наук Вера Виль.

Научный комитет Национальной премии "Вызов" присудил в 2025 году Виль награду за разработку методов образования новых химических связей с участием электрического тока и органических пероксидов. Как пояснила ученый, один из подходов основан на применении особого класса органических пероксидов: в таких реакциях реагент может "переносить" в продукт не один атом кислорода, как это часто бывает, а участвовать в образовании целевого соединения более полно, что повышает "атомную экономичность" синтеза и снижает объем побочных продуктов.

"Наши разработки также уже получили практическое продолжение в химической технологии. В частности, знания, накопленные при фундаментальном изучении реакций с органическими пероксидами, позволили создать технологию получения пероксидных компонентов, необходимых для производства сшитого полиэтилена - материала, применяемого как изоляция силовых кабелей высокого напряжения. После прекращения зарубежных поставок таких компонентов в условиях санкций технология была отработана на лабораторном уровне и передана промышленному партнеру в Томске, где ее масштабировали при научно-техническом сопровождении исследователей. В 2025 году были запущены две производственные линии", - сказала она.

Ученая отметила, что новые методы позволяют выпускать материалы не только для силовых кабелей, но и для агрохимикатов, лекарственных субстанций и других продуктов органического синтеза.

"К тому же мы разработали такие способы создания новых веществ, которые используют гораздо меньше вспомогательных реагентов и сырья. Таким образом, они становятся более экономичными, эффективными, и у них меньше отходов", - добавила она.

По словам Виль, в новом химическом методе используется электрический ток как реагент. "Это позволяет проводить реакции без добавления ряда традиционных окислителей и других вспомогательных веществ: достаточно источника постоянного тока и электродов, погруженных в раствор. Такой подход дает возможность управлять реакциями более точно и уменьшать количество нежелательных примесей", - добавила лауреат премии "Вызов".