Лауреат премии "Вызов" Калмыков назвал Россию мировым лидером в радиохимии

Вице-президент Российской академии наук отметил, что РФ опережает весь мир по новому ядерному топливному циклу

Редакция сайта ТАСС

Здание Белоярской АЭС © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия сегодня является мировым лидером в радиохимии и создании топлива для ядерных реакторов четвертого поколения, что обеспечивает стране преимущество в развитии энергетики будущего, сказал ТАСС лауреат Национальной премии в области будущих технологий "Вызов", вице-президент Российской академии наук (РАН) Степан Калмыков.

"Мы опережаем весь мир по новому ядерному топливному циклу, где реализуется двухкомпонентная схема с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. Отработавшее топливо одних реакторов фактически становится сырьем для других", - сказал он.

Научный комитет Национальной премии в области будущих технологий "Вызов" присудил премию 2025 года в номинации "Ученый года" за важнейшие фундаментальные и прикладные исследования в области радиохимии и радиохимических технологий академику Российской академии наук Степану Калмыкову.

По словам академика Калмыкова благодаря усилиям российских радиохимиков и инженеров в стране выстроена научная база для практической реализации замкнутого ядерного топливного цикла и перехода к реакторам будущего. В частности, на Белоярской АЭС уже работает коммерческий быстрый реактор БН-800, а в Северске Томской области возводится инновационный реактор БРЕСТ-ОД-300.

Калмыков подчеркнул, что зарубежные конкуренты вынуждены наверстывать упущенное.

"В США долгие годы действовал мораторий на переработку отработавшего топлива, из-за чего страна "отстала лет на 30", и лишь сейчас частные компании активно инвестируют в разработки в области быстрых реакторов и замыкания топливного цикла. Мы опережаем, но нам на пятки наступают очень сильные конкуренты, поэтому крайне важно сохранить это лидерство", - отметил он.

По его словам, российское преимущество базируется не только на готовых промышленным решениям, но и на мощной школе радиохимии, которая позволяет прогнозировать поведение радионуклидов, повышать безопасность обращения с ядерными материалами и формировать технологии энергетики будущего.