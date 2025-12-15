В РФ создали топливо для ядерных реакторов будущего

Лауреат премии "Вызов" Михаил Скупов указал, что ученым удалось "решить все задачи, связанные с созданием первой в мире технологии производства смешанного уран-плутониевого топлива для ядерных энергетических реакторов IV поколения"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские ученые создали уникальное топливо для ядерных реакторов будущего, которые обеспечат человечество энергией на тысячелетие, сказал ТАСС лауреат Национальной премии в области будущих технологий "Вызов" 2025 года в номинации "Инженерное решение", заместитель генерального директора Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара (ВНИИНМ) Михаил Скупов.

"Нам удалось решить все задачи, связанные с созданием первой в мире технологии производства смешанного уран-плутониевого топлива для ядерных энергетических реакторов IV поколения, провести весь цикл испытаний, в том числе изготовление и работа в реакторе тепловыделяющих элементов, и передать технологию в промышленность, доведя ее уровень готовности до максимального", - сказал он.

Научный комитет Национальной премии в области будущих технологий "Вызов" присудил премию 2025 года в номинации "Инженерное решение" за создание технологии промышленного производства нитридного ядерного топлива Михаилу Скупову (АО "ВНИИНМ", ГК "Росатом"). Солауреатом премии стал Алексей Глушенков (АО "ВНИИНМ", ГК "Росатом").