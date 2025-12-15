Разработку ученых КБР для борьбы с раком мозга рекомендовали к применению

Разработка основана на клиническом случае

НАЛЬЧИК, 15 декабря. /ТАСС/. Международный конгресс медиков рекомендовал к широкому применению разработку ученых из Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ), которая направлена на борьбу с раком мозга. Об этом ТАСС рассказали в вузе.

Ученые института математики и естественных наук КБГУ, доктора биологических наук, профессора Мухамед Шаов и Ольга Пшикова создали и развили новую концепцию в изучении коннектома мозга - нейронных соединений в нервной системе. Разработки исследователей применяются при лечении онкологических заболеваний и показывают уникальные результаты. Ученые вуза представили исследование на XXI международном междисциплинарном конгрессе "Нейронаука для медицины и психологии", где она была рекомендована к применению.

"Разработка основана на клиническом случае. В 2013 году 17-летней девушки удалили опухоль головного мозга, но рецидив был неизбежен, и врачи прогнозировали ей не более полугода жизни. Нейрохирурги посоветовали пациентке войти в экспериментальную группу, открытую учеными КБГУ, которые изучают нейрон и определяют импульсную активность клеток. Исследователи разработали для нее режим и направили в Приэльбрусье, чтобы выявить частоты, которые генерирует нервная клетка в условиях высокогорья, а после создали их искусственно, научившись управлять уровнем кислорода с помощью нейрокогнитивных технологий. Благодаря сочетанию медикаментозного лечения и разработок ученых девушка вошла в ремиссию, а позже создала семью и стала мамой. Эти впечатляющие результаты стали возможны благодаря исследованиям, которые стартовали в КБГУ 40 лет назад", - рассказали в КБГУ.

Мухамед Шаов и Ольга Пшикова изучают импульсную активность нейронов более 40 лет. Ученые фиксируют и классифицируют все сигналы, которые нейрон использует для передачи информации: электрические, акустические, световые и электромагнитные. На основе этих данных они разрабатывают нейрокогнитивные технологии (НКТ). "Мы впервые в истории науки начали эти исследования и выяснили: организм человека - это энергоинформационная машина. Нервная клетка постоянно управляет потоками вещества и энергии в нашем организме и в окружающей среде с помощью световых сигналов - фотонов и звуковых - фононов. Изучив, какие частоты регулируют деление клеток, работу РНК и ДНК, мы применили знания в сфере здравоохранения и создали приборы для борьбы с онкозаболеваниями", - рассказал Шаов.

Сотрудничество с медициной

Ученые КБГУ проводили исследования в сотрудничестве с нейрохирургами. Биологи не вмешивались в протокол лечения пациентов и применяли нейрокогнитивные технологии только в сочетании с медицинскими препаратами и с согласия участников экспериментальных групп. Актуальность работы объясняется ростом смертности во всем мире не только от онкологических, но и от сердечно-сосудистых заболеваний. Нейрокогнитивные технологии (НКТ) могут существенно снизить эту статистику, считают ученые.

"На текущем этапе наши технологии доказали эффективность как поддерживающая терапия. НКТ помогают организму лучше переносить лечение, которое назначили пациенту. Химиотерапия назначается, чтобы убить злокачественную опухоль, но, помимо этого, препараты повреждают и здоровые клетки. НКТ снижают негативное воздействие, повышают адаптационный потенциал организма, а значит, организм активизирует способности к самовосстановлению. Вернется ли опухоль после лечения с применением нейрокогнитивных технологий, зависит от многих факторов. Но даже когда мы добиваемся временной ремиссии и повышаем качество жизни пациента - это уже прогресс", - отметила Пшикова.