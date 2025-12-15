Более 2 тыс. ледников будут ежегодно исчезать к середине столетия

Также температура на планете вырастет на 1,5-4 градуса Цельсия к концу века

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Европейские и американские климатологи пришли к выводу, что Земля будет ежегодно терять от 2 до 4 тыс. ледников ежегодно уже в середине текущего столетия, если глобальное потепление продолжится, а температура на планете вырастет на 1,5-4 градуса Цельсия к концу века. В результате этого их общее число может сократиться с текущих 200 тыс. до 18 тыс., сообщила пресс-служба Швейцарской высшей технической школы (ETH).

"Наиболее уязвимыми к этим процессам будут горные ледники, расположенные на небольшой высоте или в низких широтах. В их число входят ледовые массивы в Альпах, на Кавказе и на территории североамериканских Скалистых гор, а также некоторые регионы Анд и африканские горы. Здесь более половины ледников исчезнет уже в ближайшие десять-двадцать лет", - заявил научный сотрудник ETH Ландер фон Трихт, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи пришли к такому выводу при изучении того, как изменится состояние около 200 тыс. ныне существующих полярных и горных ледников в ближайшие десятилетия и столетия при четырех разных климатических сценариях. Они включают как полное прекращение выбросов и быструю стабилизацию температуры в ближайшие десятилетия, так и ускорение потепления и повышение температуры на 4 градуса Цельсия и выше к концу столетия.

Во всех этих случаях, как отмечают климатологи, ледники продолжат сокращаться в площади и исчезать с ускоренными темпами, в результате чего их число сильно уменьшится, однако при этом масштабы сокращений будут сильно различаться, как и темпы убыли ледников, и время наступления так называемого "пика вымирания ледников". Так ученые назвали особый период времени, когда на Земле будет исчезать максимальное число ледовых массивов.

В самом благоприятном случае, при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия за текущее столетие, данный "пик вымирания ледников" наступит в 2041 году. В его рамках Земля будет ежегодно терять около 2 тыс. ледовых массивов, в результате чего за весь век исчезнет около 100 из 200 тыс. ныне существующих горных ледовых массивов. При наиболее неблагоприятном сценарии этот пик сдвинется на 2055 год (около 4 тыс. ежегодно исчезающих ледников), в результате чего к концу столетия выживет лишь 18 тыс. самых крупных и холодных массивов.

В результате этого в Центральной Европе останется лишь два десятка из 3,6 тыс. ныне существующих альпийских горных ледников, американские Скалистые горы потеряют 99% ледовых массивов, а горные цепи Центральной Азии и Анды потеряют 96% и 94% ледников, что радикально повлияет на местные экосистемы и доступность пресной воды. Это подчеркивает необходимость более активной борьбы с глобальным потеплением, подытожили ученые.