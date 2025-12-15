В Петербурге разработали способ увеличения срока службы батарей для смартфонов

Разработка сделала литий-ионные батареи более прочными, устойчивыми к высоким температурам, долговечными и энергоемкими

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Ученые Физико-технического института (ФТИ) им. А. Ф. Иоффе РАН и Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ), входящего в НИЦ "Курчатовский институт", усовершенствовали литий-ионные батареи, добавив в один из их элементов - сепаратор - наночастицы. Это повысило эффективность работы и срок службы литий-ионных батарей, которые используются в смартфонах, сказано в сообщении официальной группы НИЦ "Курчатовский институт" во "ВКонтакте".

"Исследователи из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе РАН и филиала НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ - Институт высокомолекулярных соединений <...> усовершенствовали один из ключевых элементов современных литий-ионных батарей - сепаратор. <...> В новый образец добавили силикатные наночастицы", - говорится в сообщении.

Литий-ионные батареи применяются практически везде, где требуется перезаряжаемая энергия: в бытовой электронике, в том числе в смартфонах и ноутбуках, в транспортных средствах, энергетике, инструментах, медицине и промышленности.

Разработка ученых ФТИ РАН и ПИЯФ сделала литий-ионные батареи более прочными, устойчивыми к высоким температурам, долговечными и энергоемкими. Это произошло благодаря изменению сепаратора - элемента батарей, разделяющего зоны, через которые перемещаются заряженные частицы. В сепаратор добавили силикатные наночастицы - частицы диоксида кремния, - предоставившие ему новые, улучшающие литий-ионную батарею свойства.

"В дальнейшем ученые [ФТИ РАН и ПИЯФ] хотят попробовать создать сепаратор с минимальной толщиной на основе частиц слоистых силикатов и органического связующего, что благоприятно скажется на размерах аккумулятора в целом" - уточняется в сообщении.

ФТИ и ПИЯФ

Физико-технический институт (ФТИ) РАН был создан в 1918 году и в дальнейшем занимался вопросами в областях физики твердого тела, полупроводниковых приборов, плазмы и со второй половины XX века - космоса. Например, в годы Великой Отечественной войны Институт создал технологии импульсной радиолокации и размагничивания военных кораблей. Петербургский институт ядерной физики (ПИЯФ), входящий сегодня в НИЦ "Курчатовский институт", был создан в 1971 году на базе одного из филиалов ФТИ РАН. Сегодня он изучает теоретическую и математическую физику; проводит фундаментальные междисциплинарные исследования в нано- и бионауках, в физике ядерных реакторов и ускорителей и ядерной медицине.