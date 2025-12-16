В НГУ установили комплекс для демонстрации выращивания минералов

Он стал первым подобным музейным экспонатом в России

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Устройство, которое имитирует выращивание кристаллов в лабораторных условиях и показывает, как происходит процесс образования минералов, установили в Новосибирском государственном университете (НГУ). Комплекс был создан специально для вуза и стал первым подобным музейным экспонатом в России, сообщили ТАСС в пресс-службе.

"В Научно-образовательном центре (НОЦ) "Эволюция Земли" НГУ появился "автоклав" для выращивания кристаллов. Новый экспонат симулирует образование кристаллов в лабораторных условиях, выполнен в стиле стимпанк, специально спроектирован для НГУ и является единственным в своем роде в России", - рассказали в вузе.

Прибор разработан и изготовлен при поддержке программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Сотрудники НОЦ "Эволюция Земли" придумали общий вид устройства и концепцию, первую визуализацию сделали с помощью искусственного интеллекта. По форме и внешнему виду он напоминает автоклав для синтеза и выращивания кристаллов в лабораторных условиях. Внутри устройства симулируются природные процессы, приводящие к образованию минералов.

В вузе пояснили, что особенность экспоната - это управление им через специальное приложение. Экскурсовод может регулировать свет, звук и даже голоса. Так, кристаллизатор может воспроизводить фрагменты речей таких выдающихся ученых, как Альберт Эйнштейн и основатель новосибирского Академгородка Михаил Лаврентьев.

Новый экспонат наглядно визуализирует расположение атомов в кристаллической решетке. Для каждого кристалла и каждого минерала характерен свой уникальный "рисунок" расположения частиц. Новый экспонат дополнил витрину, на которой показано устройство кристаллических решеток в разных минералах.