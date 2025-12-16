В МАИ разработали установку для ультразвукового сверления высокопрочной керамики

Благодаря ей выросла эффективность обработки хрупкого, но чрезвычайно твердого материала, отметили в вузе

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Инженеры кафедры "Технология производства двигателей летательных аппаратов" Московского авиационного института (МАИ) разработали установку для ультразвукового сверления отверстий в деталях авиационной и космической техники, изготовленных из керамики и композиционных материалов. Новая установка позволяет получать отверстия в самых твердых видах керамики, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Детали, изготовленные из высокопрочной керамики и керамоматричных композиционных материалов, обладают высокой жаропрочностью и жаростойкостью, высокой плотностью и стойкостью к окислению и термическим ударам, и способны работать при температуре 1,4-1,6 тыс. градусов. Однако их обработка осложняется хрупкостью и твердостью, а также низкой пластичностью. Разработанная нами ультразвуковая установка позволяет снизить вероятность появления брака и увеличить производительность обработки в среднем в десять раз при достижении требуемого качества поверхности", - заявил один из руководителей проекта, научный сотрудник кафедры Юрий Козинер, чьи слова приводятся в сообщении.

Основное преимущество проекта - в особой методике обработки, суть которой заключается в возбуждении на инструменте высокочастотных звуковых колебаний ультразвуковой частоты 18-20 кГц, что соответствует 18-20 тыс. ударов. Они передаются на режущий инструмент - алмазные подковообразные сверла - при помощи пьезокерамического преобразователя.

"Сверло начинает не просто вращаться, а совершать возвратно-поступательные движения с огромной частотой и малой амплитудой, оказывая микроударные воздействия на заготовку. Применение ультразвуковых колебаний позволяет снизить нагрузку как на заготовку, предотвращая ее разрушение, так и на инструмент, повышая его износостойкость", - добавил Козинер.

Важной частью установки стала модернизированная система охлаждения. Вместо стандартных элементов подачи в ней используется специальная круглая конструкция с множеством отверстий. Это обеспечивает равномерное охлаждение обрабатываемой зоны, предотвращая перегрев.

"Благодаря новой методике выросла эффективность обработки хрупкого, но чрезвычайно твердого материала, который используется для изготовления таких деталей, как сопловые аппараты, жаровые трубы, теплозащитные плитки и экраны. Работа ведется в интересах одного из крупных промышленных предприятий авиационной отрасли. Разработка установки завершена, на данный момент проект находится на этапе испытаний, связанных с обработкой различных типов материалов", - уточнили в вузе.